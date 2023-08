Juve, sfuma Lukaku? Così Mbappè può rovinare i piani bianconeri

04 agosto 2023 a

Che fine farà Dusan Vlahovic? Il bomber serbo non ha nascosto di voler rimanere alla Juventus per riscattarsi dopo una stagione opaca e caratterizzata da alcuni problemi fisici. Il club bianconero ha però altre idee: il piano principale è di provare a scambiarlo con Romelu Lukaku a fronte di 30-35 milioni di conguaglio da parte del Chelsea, che però non vorrebbe andare oltre quota 20.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare in Spagna delle voci che vorrebbero il Real Madrid nuovamente interessato a Vlahovic. In questo caso, però, il serbo sarebbe un piano di riserva: quello primario è di dare l’ennesimo assalto a Kylian Mbappè. Se la trattativa per portare il fuoriclasse francese a Madrid non dovesse andare a buon fine, allora il Real potrebbe gettarsi su Vlahovic: d’altronde ha bisogno di prime punte, dato che dopo l’addio di Benzema ha soltanto Joselu in quella posizione.

La Juve preferirebbe piazzare il serbo al Chelsea in modo da ottenere in cambio Lukaku, che per Allegri rappresenta l’opzione ideale attorno alla quale costruire il suo attacco. Non è però neanche da escludere un possibile inserimento del Bayern Monaco, che si è dato una decina di giorni per chiudere con Harry Kane: se non dovessero riuscirci, i tedeschi si tufferebbero su Vlahovic.