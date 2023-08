Milan, dopo de Ketelaere... mossa pirotecnica: chi può arrivare dall'Atalanta

Federico Strumolo 07 agosto 2023 a

In un mercato scoppiettante, il Milan non aveva preventivato la cessione di Rade Krunic, ma il corteggiamento del Fenerbahce potrebbe presto cambiare le cose, tanto da convincere i rossoneri a cercare un’alternativa al bosniaco. Detto che l’intesa tra il Diavolo, che per il 29enne chiede 15 milioni, e i turchi, che ne offrono 5 (forti dell’accordo con il giocatore), ancora non c’è, il nome nuovo come possibile sostituto di Krunic è quello di Marten De Roon (32 anni) dell’Atalanta. Il mediano della Dea è considerato un profilo perfetto dalla dirigenza rossonera, anche perché conosce il campionato. I nerazzurri non hanno ancora aperto, ma il Milan proverà a sfruttare gli ottimi rapporti tra le due società, che stanno definendo il trasferimento a Bergamo di Charles De Ketelaere (22). I rossoneri, tra l’altro, sperano di salutare presto anche Fodé Ballo-Touré (26), per il quale il Werder Brema offre 3 milioni, e per sostituirlo hanno già bloccato Riccardo Calafiori (21) del Basilea.

Tra le squadre più attive sul mercato c’è sicuramente la Lazio, che annuncia l’arrivo dell’ala Gustav Isaksen (22), per 10 milioni più 2 di bonus dal Midtjylland, e offre 25 milioni al Torino per Samuele Ricci (21). I biancocelesti, poi, vogliono Luca Pellegrini (24), in uscita dalla Juventus, ma attenzione a Mario Rui (32), che non è certo di rinnovare con il Napoli (va in scadenza nel 2025). Il club di Aurelio De Laurentiis ha risolto il problema del difensore centrale, prendendo Natan (22) dal Red Bull Bragantino, e sogna il colpaccio Teun Koopmeiners (25): per l’Atalanta è incedibile, lui vuole giocare la Champions.

Per quanto riguarda le altre grandi, l’Inter accoglie il suo nuovo portiere, Yann Sommer (34), mentre la Juventus pensa a Leon Goretzka (28), non più intoccabile per il Bayern Monaco: può arrivare l’accelerata in caso di addio di Denis Zakaria (26), sempre più vicino al Monaco per un affare da 20 milioni.