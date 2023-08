De Ketelaere è "sparito" nel weekend: silenzio assordante, Milan e Atalanta tremano

07 agosto 2023 a

L'affare è quasi fatto. Tutti lo danno per chiuso e con tutta probabilità così andrà. Si parla del passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, dell'addio del fantasista belga al rossonero.

La trattativa prosegue da giorni ed è stata trovata un'intesa sui seguenti termini: prestito oneroso del calciatore classe 2001, con il pagamento di 5 milioni di euro dalla Dea ai rossoneri. Inoltre, l'intero ingaggio del giocatore viene pagato dall'Atalanta. Quindi il diritto di riscatto, fissato a 23 milioni di euro più 4 milioni di bonus e percentuale del 10% sulla futura rivendita a favore dei rossoneri. Stando alle cifre, insomma, il Milan pare aver fatto un affarone. Ammesso e non concesso che CdK, dopo l'infausta scorsa stagione, non si riscatti e mantenga le promesse che lo avevano posto nel mirino dei club di mezza Europa.

Ma si diceva, l'affare formalmente non è ancora chiuso. Ieri, domenica 6 agosto, De Ketelaere si è allenato con i rossoneri a Milanello. Il giocatore aveva chiesto l'intero weekend per prendere la sua decisione definitiva, che però non sarebbe ancora arrivata. Ora si apprende che il responso del fantasista belga arriverà entro la serata di oggi, lunedì 7 agosto. E questo dilungarsi dei tempi, ovviamente, fa scaturire sospetti e pensieri: l'affare è davvero chiuso?