Atalanta scatenata, chi arriva dopo De Ketelaere: un colpo da Champions

Carlos Augusto 07 agosto 2023 a

Lunedì l’arrivo di Scamacca dal West Ham, poi toccherà all’annuncio di Charles De Ketelaere del Milan, con cui è già stato definito l’accordo. L’Atalanta è scatenata e fa sul serio, trovando con il Diavolo l’accordo per un prestito oneroso da due milioni e un riscatto facoltativo a giugno a 23 milioni. Come hanno riportato nelle ultime ore i principali quotidiani sportivi, restano solo dettagli da limare per il 22enne fantasista belga che a Bergamo verrebbe per ritrovarsi e rilanciarsi. La Dea lo stava per prendere già tre anni fa dal Bruges per 15 milioni. Gasperini cucirà per lui un ruolo ad hoc tra trequartista e seconda punta, variabile nel camaleontico 3-4-1-2 o 3-4-2-1 adottato dalla squadra nerazzurra. Poi, riporta Il Giorno, sarà la volta di sfoltire gli esuberi in difesa, prima di provarci con il Monza di Adriano Galliani per Carlos Augusto

Atalanta, con De Ketelaere scommessa alla... Pasalic!

De Ketelaere a Bergamo non avrà l’enorme pressione di stampa e tifosi che lo ha schiacciato a Milano, ma troverà un’agguerrita concorrenza nel ruolo, con i vari Ederson, Koopmeiners e Pasalic. Proprio il 28enne croato rappresenta il modello da seguire per il belga: cinque anni fa l’ex Hajduk Spalato, talento cristallino da predestinato, tanto da venire acquistato appena 18enne dal Chelsea vincitore della Champions League, arrivava a Bergamo come un ex golden boy smarritosi dopo quattro anni di prestiti in giro per l’Europa, con tappa (positiva nel suo caso) anche al Milan. Con De Ketelaere si vuole fare come con Pasalic.

"Sparito" nel weekend, silenzio assordante di De Ketelaere: Milan e Atalanta tremano

Per la difesa obiettivo Carlos Augusto del Monza

Una volta chiusa la pratica del fantasista belga, la dirigenza nerazzurra si concentrerà sull’ultima fase del mercato. Dedicata alle tante cessioni di giocatori in esubero o chiusi dai nuovi acquisti. Secondo Il Giorno, saluteranno il veterano Josè Luis Palomino, nel mirino del Cagliari, il deludente Merih Demiral, che piace a tanti ma non alle cifre richieste dalla dirigenza nerazzurra. In entrata per la difesa piace il 24enne centrale svedese Isak Hien, già opzionato dal Verona. Saluteranno anche gli esterni Brandon Soppy, che potrebbe accasarsi all’estero, e Nadir Zortea, che potrebbe finire al Verona nell’operazione Hien. Per Maehle ci sono offerte dall’estero: potrebbe partire se l’Atalanta affonderà il colpo per il 24enne Carlos Augusto. Davanti appare ormai inevitabile la cessione di Duvan Zapata, cercato dal Monza ma anche nei radar di Fiorentina e Roma.