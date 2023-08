Okafor, clamoroso errore della traduttrice: "Sua sorella...". Caos in sala

07 agosto 2023 a

Il Milan accoglie Noah Okafor, l'ultimo arrivato in casa rossonera. Nel corso della presentazione lo svizzero ha svelato alcuni retroscena del suo arrivo. Proprio però durante la sua conferenza stampa di presentazione – svolta in lingua inglese dato che il giocatore non ha ancora avuto modo di imparare l'italiano – c'è stato un grande fraintendimento con la traduttrice. Il motivo? Nell'imbarazzo generale ha sbagliato a tradurre una frase pronunciata dal calciatore.

Quest'ultimo si è soffermato sul suo rapporto con Samuel Chimerenka Chukwueze. L'ex Salisburgo ha ammesso di aver parlato con lui diverse volte, perché il padre, la sorella e tutta la famiglia provengono dalla Nigeria, paese originario anche di suo padre.

"We were speaking a little bit because his dad like his family has come from the same", ha affermato Okafor mandando in tilt la traduttrice che ha spiegato: "Abbiamo parlato molte volte anche perché è morta sua sorella". Uno scivolone non passato inosservato sul web che ha cndiviso la clip dell'accaduto. Intanto il calciatore domani sera, dopo le sedute personalizzate negli Stati Uniti, potrebbe giocare i suoi primi minuti in rossonero contro il Monza nella prima edizione del trofeo Berlusconi. "Sì, sicuramente sarà un bel test - ha confermato Pioli a Sportmediaset -, questa settimana abbiamo organizzato quattro amichevoli perché abbiamo bisogno di minutaggio e di far giocare tutti, perché tra due settimane saremo in campionato.