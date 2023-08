Lukaku, rivolta dei tifosi della Juve: "Resta a Milano, il secondo portiere...", come lo umiliano

09 agosto 2023 a

Romelu Lukaku attende ancora la Juve, ma a Torino c’è chi non apprezza il suo arrivo. Diversi tifosi bianconeri, infatti, sono contrari all’arrivo dell’ex attaccante dell’Inter, che ha fatto non poco arrabbiarli dopo il gol dell’1-1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia allo Stadium (la polemica esultanza con il dito davanti alla bocca dopo il rigore in pieno recupero).

Martedì sera, però, alcuni tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione a Torino all'esterno dell'Allianz Stadium: "Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo". Il riferimento è ovviamente alla palla gol "parata" nella finale di Champions League tra Manchester City e Inter, con gli inglesi di Guardiola che hanno poi vinto per 1-0 conquistando la prima Champions League della storia.

Corriere dello Sport: Chelsea, 28 milioni più Lukaku per avere Vlahovic, chiusura a 35?

Intanto, come aveva riportato martedì il Corriere dello Sport, la trattativa prosegue con fiducia. Dai contatti di lunedì, la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata. I Blues potrebbero spingersi fino a 28 milioni di euro più il cartellino di Lukaku per avere Dusan. Si è ancora lontani dai 40-50 milioni richiesti in prima istanza da Giuntoli, ma quella cifra era assolutamente trattabile. E rispetto alla prima offerta da 20 milioni c’è stato un sostanziale passo in avanti. Secondo i rumors, a 35 milioni più il cartellino di Big Rom l’affare che porterebbe Vlahovic a Londra può andare in porto per la felicità di tutti. Compreso Lukaku, profilo ideale per Allegri per fisicità e strappi in velocità che lo hanno reso incontenibile nell’Inter di Antonio Conte.