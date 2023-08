De Ketelaere, addio Milan: ore frenetiche, l'ultimo colpo di scena

09 agosto 2023 a

a

a

Il calciomercato è il regno delle sorprese, che possono susseguirsi nell'arco di pochi minuti. Un perfetto esempio è il caso-Charles De Keteleare, il fantasista belga del Milan, da giorni dato a un passo dall'Atalanta, salvo la frenata delle ultime ore. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l'affare rischiava di sfumare. E una conferma arrivava anche dagli slittamenti continui: da sabato e per ogni giorno fino ad oggi, rumors e spifferi riferivano che l'affare si sarebbe chiuso entro la sera.

Bene, ora l'ultima sorpresa: ci siamo. Stavolta ci siamo davvero, almeno stando a quel che riferisce SportMediaset: "Charles De Ketelaere ha detto sì".

A tal proposito, nonostante le indiscrezioni contrarie del mattino, un indizio era arrivato dal primo trofeo Silvio Berluscooni di ieri sera allo stadio Brianteo tra Milan e Monza: CdK infatti non era stato convocato. "Come sapete c'è qualcosa di mercato", aveva commentato Stefano Pioli.

Atalanta scatenata, chi arriva dopo De Ketelaere: un colpo da Champions

La trattativa avrebbe rischiato di saltare a causa delle commissioni richieste dagli agenti dell'ex giocatore del Bruges ma anche per le elevate richieste salariali del giocatore. Nelle ultime ore però i contatti sono proseguiti, fino a trovare l'intesa. Fumata (quasi definitivamente) bianca. Il Milanà incasserò 3 milioni di euro per il prestito oneroso, dunque il diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 milioni di bonus. In virtù di queste cifre, il Milano non registrerà alcune minusvalenza per l'acquisto di De Ketelaere, un assoluto flop la scorsa stagione. Chi ha fatto l'affeare tra rossoneri ed Atalanta? Ai posteri l'ardua sentenza.