De Ketelaere-Atalanta, salta tutto? Bomba-Di Marzio, trema il Milan

Il colpo di scena di una trattativa che sembrava destinata alla conclusione positiva dell’affare. Charles De Ketelaere non era stato convocato martedì sera contro il Monza, nell’amichevole del primo Trofeo “Silvio Berlusconi”, perché la trattativa con l’Atalanta sembrava a un passo dalla conclusione. Ma in serata è arrivata una frenata tra la Dea e il calciatore ex Bruges, viste le alte richieste dell’entourage del belga, che hanno alzato il tiro sull'ingaggio (Cdk guadagna 2,7 milioni netti l'anno) e soprattutto sulle commissioni, lasciando perplessa la società nerazzurra. La trattativa non è ovviamente tramontata, scrive La Gazzetta dello Sport, ma c'è da registrare una nuova distanza tra le parti, che oggi proveranno a ricucire.

Anche Di Marzio conferma lo stop alla trattativa De Ketelaere-Atalanta

Gasperini e l'Atalanta sono ancora pronti a mettere De Ketelaere al centro del proprio progetto e dopo aver trovato un principio di accordo con il Milan ora lavoreranno per chiudere l'operazione e dare una seconda chance in Serie A al trequartista belga. Lo stop alla trattativa è stato confermato anche dall’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio: “De Ketelaere all'Atalanta si complica a causa delle pretese elevatissime dell'entourage del calciatore belga — si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram —. Se alcune condizioni e richieste non verranno abbassate la trattativa si potrebbe complicare”.

De Ketelaere, ora è mistero: salta tutto? E questa sera, il Milan...

Pioli: “Da De Ketelaere ci aspettavamo di più tutti l’anno scorso”

Dell’assenza di De Ketelaere contro il Monza ne ha parlato infine in conferenza stampa anche Stefano Pioli: “Stasera (martedì, ndr) non è stato convocato perché c’è qualcosa di mercato come sapete. Ci aspettavamo di più nella passata stagione, si aspetta di più Charles da sé stesso, si aspettavano di più tutti”. Mentre il centrocampo è completo: “Sono arrivati giocatori giovani ma già formati e di esperienza, un periodo di adattamento sarà necessario ma c'è un'ottima base per il nostro calcio, i giocatori sono quelli giusti — ha concluso Pioli —. Con Musah il centrocampo è completo, sono contento dei giocatori che ho, è un ottimo reparto. Ci sono tante soluzioni, mi piace come si stanno inserendo i nuovi, lo spirito della squadra è ottimo. Krunic al Fenerbahce? Questo centrocampo per me è al completo. Secondo voi farei giocare un giocatore con la testa altrove? Rade da questo punto di vista non ha mai sbagliato”.