De Ketelaere, ora è mistero: salta tutto? E questa sera, il Milan...

08 agosto 2023 a

a

a

Il caso che riguarda Charles De Ketelaere si tinge sempre più di giallo. Si parla della trattativa tra Milan e Atalanta, del suo imminente arrivo alla Dea o presunto tale. L'affare appare fatto. Ma appare fatto ormai da lunghi giorni. Il fantasista belga, stando ai rumors, aveva inizialmente assicurato una risposta definitiva entro lo scorso weekend. Risposta che non è arrivata. Dunque indiscrezioni sulla richiesta di un "supplemento di tempo" per pensarci, deadline fissata a lunedì sera. Ma anche in questo caso nessuna risposta.

E ora siamo a martedì. Diverse indiscrezioni convergono sul fatto che il "sì" di CdK sia imminente, eppure quel sì continua a latitare. I club ormai hanno raggiunto l'intesa da giorni su cifre che permetteranno al Milan di non mettere a bilancio un centesimo di minusvalenza. Eppure manca ancora l'assenso finale di De Ketelaere, che deve arrivare in seguito agli incontri avvenuti negli scorsi giorni tra l'entourage del giocatore e i contatti con il mister della Dea, Gian Piero Gasperini.

"Sparito" nel weekend, silenzio assordante di De Ketelaere: Milan e Atalanta tremano

La sensazione è che nella giornata di oggi, martedì 8 agosto, possa arrivare la definitiva fumata bianca. Ma come già detto, quando i tempi si allungano in questo modo, un poco innaturale, fioriscono ovviamente i sospetti: c'è un ripensamento? Un intoppo? Chissà. Per certo, Charles De Ketelaere si continua ad allenare con il Milan, questa sera impegnato contro il Monza nel trofeo Berlusconi. Se restasse fuori, non convoncato, sarebbe una conferma alla sua imminente partenza verso Bergamo. Se, al contrario, lo trovassimo in campo, chissà, potrebbe voler dire che qualcosa è profondamente cambiato...