Leo Messi fa licenziare il compagno di squadra: lo critica, finisce in disgrazia

Lionel Messi ha già l’America ai suoi piedi. L’impatto dell’argentino sulla Mls è stato devastante: ha già segnato sette gol, due su punizione che hanno fatto il giro del mondo. Tra l’altro Messi non sta semplicemente accumulando statistiche, ma sta anche trascinando l’Inter Miami al successo: prima del suo arrivo era una delle squadre peggiori della Mls, adesso ha raggiunto i quarti di finale della Leagues Cup.

Merito anche dell’allenatore Tata Martino e dei nuovi acquisti Busquets e Jordi Alba, ex compagni di Leo al Barcellona che lo hanno seguito alla conquista dell’America. Messi si è anche già preso la fascia di capitano, segno che lo spogliatoio è subito stato con lui: d’altronde è evidente che l’argentino non sia a Miami in vacanza, ma per giocare a calcio e continuare a vincere. Chi invece non deve aver simpatizzato molto con Messi è Nick Marsman, 32enne portiere olandese.

Nelle ultime ore il club ha deciso di rescindere il suo contratto: una scelta a sorpresa, ma fino a un certo punto, se si considera che a inizio giugno Marsman aveva espresso dei dubbi sull’arrivo di Messi. "Personalmente penso che questo club non sia pronto per l'arrivo di Messi – erano state le sue critiche – abbiamo uno stadio temporaneo e le persone possono entrare in campo senza problemi. Ad esempio, non ci sono recinzioni. Non c'è sicurezza neanche quando andiamo dal campo di allenamento allo stadio”.