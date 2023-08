De Ketelaere, la svolta definitiva: "Arriva lunedì". Chi ha fatto il colpaccio?

12 agosto 2023 a

La telenovela pare essere finita. Questa volta davvero. Si parla del trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta: davano tutto per fatto ormai lo scorso venerdì, assicurando che entro il weekend si sarebbe chiuso. E invece niente, né sabato né domenica. Dunque le indiscrezioni: forse non si chiude.

Già, il belga avrebbe avuto pesanti pretese sul contratto, sui soldi insomma. Nonostante il clamoroso flop dello scorso anno. Quindi lunghi giorni di stallo. Fino ad ora: è fatta. O almeno sembra. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata la fumata bianca in seguito all'incontro tra l'Atalanta e l'entourage del fantasista. Risolti i problemi relativi all'ingaggio e alle commissioni chieste dagli agenti.

Dunque mister Gian Piero Gasperini, lunedì, dovrebbe accogliere De Ketelaere, al massimo martedì. La formula del trasferimento è nota da giorni: prestito oneroso a tre milioni, diritto di riscatto fissato a 23 per la prossima estate, più bonus e percentuale sull'eventuale futura rivendita. La Dea, inoltre, si accolla l'intero ingaggio: il Milan fa un buon colpo, evitando minusvalenze. Certo, questo se CdK, in futuro, così come lo scorso anno non manterrà le promesse che lo avevano reso un obiettivo di mezza Europa del calcio. Lo scorso anno, al Milan, 40 presenze - la maggior parte scampoli di partita partendo dalla panchina, solo 13 volte è partito titolare - con un bilancio di zero gol e zero assist. Ora, De Ketelaere cerca il riscatto all'Atalanta, che ha mostrato di credere, e parecchio, in lui.