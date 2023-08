Italia, Mancini si dimette. Tam-tam: ecco il nome del nuovo Ct

13 agosto 2023 a

La notizia era stata anticipata da Libero, poi confermata dalla Figc: Roberto Mancini si è dimesso. Non sarà più lui il Ct della Nazionale. L'ufficialità è arrivata poco prima delle 14, con una nota della Federazione che confermava lo scoop del nostro quotidiano.

Il Mancio lascia dopo la vittoria di Euro 2020, il trionfo di Wembley, l'abbraccio con Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio. Poi la cocente delusione per la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar, seconda qualificazione mancata consecutiva per l'Italia. Un disastro calcistico, insomma.

E pensare che soltanto pochi giorni fa, il 4 agosto, Mancini era stato nominato anche coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21. Decisione che non sembrava lasciare margini per le dimissioni. E invece...

Si chiude così un'avventura iniziata il 14 maggio 2018, giorno in cui Mancini fu scelto come commissario tecnico della Nazionale, al posto di Gian Piero Ventura, fresco di burrascoso addio. Oltre all'Europeo, per il Mancio in azzurro anche record assoluto di imbattibilità ai campionati europei, con 40 risultati utili consecutivi. Per quel che riguarda l'Italia, anche il record di vittorie consecutive: prima eguagliò il record di Vittorio Pozzo, dunque con le vittorie su Bosnia ed Erzegovnia ed Armenia lo portò a 11 successi in fila. Con il 9-1 sull'Armenia, Mancini strappò anche il record per il più ampio scarto di reti di sempre in una gara di qualificazione agli Europei degli Azzurri.

La Figc ha confermato le dimissioni con questo comunicato: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo Ct della Nazionale", concludono.

Insomma, nei prossimi giorni il nome del prossimo Ct. E ovviamente si scatena il tam-tam sulla successione. I nomi che vengono dati in lizza sono quelli di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, oltre ad Antonio Conte e, infine, Luciano Spalletti. E il mister che ha lasciato il Napoli dopo la vittoria dello scudetto potrebbe essere l'indiziato numero uno. E forse, chissà, non è un caso il fatto che abbia scelto di concedersi un anno di riposo. Forse un sesto senso gli potrebbe aver suggerito che l'anno di riposo tale non sarebbe stato...