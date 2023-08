Tonali in gol, il capitano del Newcastle lo gela subito

14 agosto 2023 a

Miglior esordio non ci poteva essere per Sandro Tonali con la maglia del Newcastle. L’ex centrocampista del Milan ha trovato subito il gol al 1’ contro l’Aston Villa, battendo il portiere argentino Martinez con una sforbiciata al volo. Ma durante l’esultanza, si è dimenticato di dedicare il gol ai tifosi del Newcastle, tanto che il suo capitano, Kieran Trippier, ha dovuto sistemare la situazione, con un gesto da standing ovation. Dopo il gol, Tonali è esploso di gioia, correndo verso la bandierina, esultando e gridando. I compagni di squadra lo hanno abbracciano, si sono complimentati con lui e si sono voltati verso il pubblico in festa a pochi metri dal campo.

Passato il momento della celebrazione, il gruppo di giocatori si è sciolto. Così, mentre gli altri giocatori si dirigevano verso centrocampo, Trippier ha preso Tonali, gli ha messo una mano sulla spalla e ha mormorato qualcosa: Tonali doveva rendere omaggio al pubblico. Lui che è stato l'autore della marcatura, lui che è stato osannato con una canzoncina scritta ad hoc, lui che ha trasformato il St. James Park in una bolgia non poteva andarsene così. E allora il capitano ha alzato il braccio sinistro e indicato i tifosi, sembra gli dica: “Ehi… guarda che ci sono anche loro”. Tonali ha ricevuto il messaggio, si è girato e ha mandato un bacio.

Alla fine, il Newcastle ha vinto per 5-1 contro l’Aston Villa e, data la maggior differenza reti, si è trovata al termine della prima giornata di Premier League al primo posto in campionato. Oltre ai Magpies, hanno vinto Brighton, City, Arsenal, Crystal Palace e Fulham. È finita in parità, per 1-1, la super sfida dello Stamford Bridge tra Chelsea del neo allenatore Mauricio Pochettino e il Liverpool di Jurgen Klopp.