Fabrizio Romano, la bomba del guru del calciomercato: "Fino al 31 agosto penso solo a questo"

Una sua sola parola, anzi un solo tweet è un terremoto nel mondo del calcio. Il giornalista Fabrizio Romano, 30 anni, italiano e campano per la precisione, è il re del calciomercato. Ogni volta che annuncia un affare chiuso con la formula "here we go", dall'Inghilterra alla Spagna migliaia di tifosi esultano o si disperano, perché sanno che quanto letto è verità. Il Corriere della Sera snocciola i suoi numeri da record sui social: su Instagram sta guadagnando 70mila nuovi followers al giorno ("Se va avanti così, tra un anno ne avrà più di Chiara Ferragni"), da qualche giorno il suo account Twitter è il più influente al mondo con 4,2 miliardi di interazioni tra commenti, like e repost. Tutti pendono dalle sue labbra, o dalla sua tastiera.

Dopo gli esordi da giovanissimo ("Devo tutto a Gianluca Di Marzio, che mi portò nella squadra del suo sito e poi a Sky, e Luca Marchetti, che non mi trattò mai come un ragazzino: mi hanno insegnato il mestiere e sarò loro grato per sempre", spiega al Corsera). Romano ha messo a segno il primo botto con Mauro Icardi ("Il primo giorno a Sky mi mandano a seguire la presentazione di all’Inter. Mi chiedono di fare foto e video, io però avevo un contatto nel suo entourage e torno con un’intervista esclusiva"). Da lì, per alcuni anni, diventa uno degli uomini-mercato di Sky sul campo, alle calcagna di agenti, procuratori, direttori sportivi, intermediari e calciatori. Diventa un esperto, tanto da rifiutare un contratto a Sky pur di non lasciare il calciomercato ("Non so niente di vela o di Formula 1, mi sembra di perdere la concentrazione. È stata una scelta un po’ incosciente: sono uno molto istintivo. Non tutti l’hanno capita, ma siamo rimasti in buoni rapporti").

Ha deciso di mettersi in proprio, da cacciatore di notizie, di trattative, di firme. Oggi è il più influente in Europa, collabora con il Guardian e la Cbs, ha intuito per primo la potenza dei social media, vive attacca allo smartphone. "L’altro giorno sono andato a dormire alle 5 e mi sono svegliato alle 8.40 perché sapevo che Xavi avrebbe parlato del futuro di Dembelé, non potevo perdermelo (esterno offensivo francese passato dal Barcellona al Psg, ndr). Ma ora sono gli agenti o addirittura i giocatori a scrivermi su Instagram per vedere le news che li riguardano finire sui miei canali. Per me le notizie oggi passano all’80% da lì". Al Corriere della Sera rivela la sua prossima ossessione: "Mbappé al Real Madrid, fino al 31 agosto penserò a questo". Come finirà? "Non lo so, non prevedo il futuro. Ma credo che in questo momento non lo sappia neanche Mbappé". Possibile che lo venga a sapere prima Romano di Kylian.