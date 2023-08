Roma, il bomber per Mou: rumors pazzeschi, cambiano le gerarchie in Serie A

23 agosto 2023 a

La voglia di giocare a Roma, sponda giallorossa, è tanta, ma ancora ad oggi, mercoledì 23 agosto, Duvan Zapata non riesce ad andarsene da Bergamo. Il club capitolino ha intanto fissato la deadline per la punta dell’Atalanta: o l’accordo si trova nel giro di 48 ore, oppure si virerà su altri obiettivi. L’infortunio di El Bilal Touré ha bloccato un po' tutto: Zapata vuole ancora la Roma, all’Atalanta è stato scavalcato da Scamacca, ma anche da Touré quando rientrerà dall’infortunio, senza dimenticare il punto fermo Lookman.

L’alternativa, al momento solo suggestiva e non concreta, per la Roma porta il nome di Romelu Lukaku, anche se al momento non ci sono basi concrete per iniziare a parlarne con il Chelsea, a causa del ricco contratto che offrirebbe la Juve alla punta (11 milioni). Secondo il Corriere della Sera, la punta belga si sarebbe proposto anche alla Roma, dopo che il suo agente, l’avvocato Sebastien Ledure, lo ha offerto anche al Milan. La Roma potrebbe provarci nel caso i Blues aprissero al prestito.

Alternativa Mason Greenwood, svincolato dallo United

Tra l'altro il Chelsea ha solo uno slot libero per fare un prestito in uscita, considerando che ne ha fatti già 6 su un massimo di 7 a livello internazionale: in caso di ennesima operazione in prestito nei prossimi giorni, Lukaku potrebbe partire solo a titolo definitivo, ipotesi a quel punto quasi irrealizzabile per la Roma. L’altro nome è quello di Mason Greenwood, il classe 2001 inglese attualmente svincolato dopo aver chiuso l’esperienza al Manchester United.