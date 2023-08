Lukaku alla Roma? Tam tam impazzito, cosa sta succedendo

25 agosto 2023 a

Prima solo una suggestione, senza che ci fosse una trattativa, ora però il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma non è così più tanto dubbio, secondo La Gazzetta dello Sport. Il Chelsea ha infatti aperto all’ipotesi del prestito per spingerlo alla Roma, una trattativa su cui il club giallorosso sta lavorando ormai da qualche giorno a fari spenti. A scendere in pista negli ultimi giorni è stato direttamente Dan Friedkin, il proprietario della Roma, che negli ultimi giorni ha parlato personalmente con Todd Boehly, numero uno dei Blues, imprenditore americano anche lui. I due stanno mettendo in piedi una trattativa che prevede il prestito con diritto di riscatto di Lukaku.

Pagato 115 milioni nel 2021 dall’Inter, al 30 giugno scorso Lukaku pesava sul bilancio del Chelsea per 69 milioni, dopo due anni di ammortamento. Prenderlo tra un anno vorrebbe quindi dire dover investire una cifra intorno ai 46 milioni, sempre che i Blues non vogliano fare una minusvalenza. In più c’è il peso dell’ingaggio del giocatore, che si aggira attorno ai 12 milioni a stagione e che, nel caso in cui Lukaku sbarchi alla Roma, prevede nell’accordo tra i due club anche la partecipazione del Chelsea ad una parte dell’ingaggio.

E a rafforzare la possibilità che il belga accasi alla Roma ci ha pensato anche il Daily Telegraph, che ha parlato di una clamorosa indiscrezione. Big Rom, che ha sempre detto “no" all'Arabia Saudita, lo ha fatto anche con la Juventus, chiudendo le porte a un trasferimento a Torino. Il belga è stufo di aspettare i bianconeri, dopo averlo fatto per settimane. E ora la Roma, sì, può davvero crederci.