Bray Wyatt, Wrestling sconvolto: morto a 36 anni, "dopo il Covid..."

25 agosto 2023 a

a

a

Il mondo del wrestling è in lutto per la morte improvvisa di Bray Wyatt. Conosciuto anche come “The Fiend”, il suo vero nome era Windham Lawrence Rotonda: è morto a soli 36 anni a causa di un infarto. La sua ultima esibizione televisiva era avvenuta in occasione della Royal Rumble 2023: da qualche mese si era preso una pausa dalle scene perché aveva contratto il Covid, che gli aveva comportato una serie di problemi cardiaci.

Arturo Vidal, "poi si è suicidato": la frase che sconvolge il mondo del calcio | Video

La stella del wrestling americano sembrava sulla strada del ritorno, e invece è stato stroncato all’improvviso: “Si erano fatti progressi notevoli in vista del suo recupero - si legge su Fightful, sito specializzato in wrestling - sfortunatamente il 24 agosto ha avuto un infarto ed è morto”. Per la World Wrestling Entertainment si tratta di una perdita dolorosa: Wyatt è stato due volte Universal Champion, una volta WWE Champion e una volta SmackDown Tag Team Champion in qualità di leader della cosiddetta Wyatt Family.

Vince il Mondiale poi il dramma dopo pochi minuti: la storia che sconvolge la Spagna

“Conosciuto per le sue performance accattivanti e l’incredibile presenza sul ring, Wyatt è stato una superstar determinante della sua generazione”, ha commentato la WWE in un comunicato in cui ha espresso le condoglianze alla famiglia. Il motivo del decesso andrà accertato, per il momento c’è il collegamento con il Covid che gli aveva già creato problemi cardiaci.