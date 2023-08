Juventus, scontro durissimo Bonucci-Allegri: "Mancanza di rispetto"

27 agosto 2023 a

Volano stracci tra Max Allegri e Leonardo Bonucci. Alla vigilia della partita con il Bologna accade l'impensabile, un vero e proprio scontro tra il difensore messo fuori squadra e il tecnico bianconero. Ad aprire le danze è Allegri che nella conferenza pre-gara afferma, davanti ai giornalisti: "Con Leo abbiamo già parlato e detto tutto, non c’è nulla da aggiungere. Leo conosce la situazione, la Juventus è stata chiara e su questo andiamo avanti".

E immediata arriva la risposta del difensore che attende anche cenni dal mercato per provare una nuova avventura altrove: "Manca di rispetto. Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere", parole queste che sono apparse in un post Instagram di Bonucci.

E in tanti, sui social, hanno interpretato questa uscita come una risposta diretta ad Allegri. Intanto sul fronte mercato non ci sono prgressi per una trattativa con l'Union Berlino o col Genoa, due squadre che avevano mostrato interesse per Bonucci. Bisogna attendere la chiusura del mercato per capire quale possa essere il futuro del giocatore. Il 31 agosto è ormai vicino e a quanto pare il rientro in squadra è abbastanza lontano.