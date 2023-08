Juve-Bologna, "questa è una vergogna”: scoppia l'inferno

27 agosto 2023 a

I tifosi del Bologna sono furiosi per un presunto rigore non dato contro la Juventus. L'episodio sarebbe avvenuto al 71' di Juventus-Bologna, quando però l'arbitro Di Bello ha valutato tutto regolare. Cosa che ha scatenato la furia di Thiago Motta e di tutta la panchina rossoblù. Ndoye si fionda su un pallone vagante a pochi passi dalla porta, lasciata sguarnita da Perin, ma finisce a terra dopo il contatto con Iling, che da dietro lo tampona. Per Di Bello non c'è rigore, il Var non interviene e sui social scoppia la bufera.

Il primo a protestare è Thiago Motta, che non crede ai suoi occhi ed è sicuro sia rigore, che invece viene negato. Sui social non tardano ad arrivare le polemiche: "Vergogna!". Qualcuno grida addirittura allo scandalo. A far infuriare i tifosi è il fatto che per il Bologna quella sarebbe stata la possibilità di segnare il 2-0 e quindi di chiudere la partita. Poi la beffa è raddoppiata, visto che i bianconeri hanno trovato il gol del pareggio con Vlahovic. "Una vergogna inaudita, neanche rivisto al Var", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Urge immagine da dietro che chiarisca perché il Var non sia intervenuto a dare rigore al Bologna. A prima e seconda vista appare abbastanza netto".