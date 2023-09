Allegri e il rigore sbagliato da Vlahovic: "Questo è pericoloso", poi chiede un tablet

04 settembre 2023 a

Un piccolo giallo nel corso del primo tempo di Empoli-Juventus. I bianconeri, in vantaggio per 1-0 con rete del brasiliano Danilo in mischia, usufruiscono di un calcio di rigore per fallo in area su Gatti che potrebbe di fatto "blindare" la partita. In panchina, mister Massimiliano Allegri sembra sentire tutta la tensione del momento, anche perché i suoi devono in qualche modo riscattare il deludente pareggio casalingo contro il Bologna arrivato, per giunta, tra mille polemiche arbitrali.

"Questo rigore è pericoloso", è la frase sfuggita al tecnico livornese davanti ai suoi collaboratori e al resto dei giocatori. Anche per questo, divorato dai dubbi, Max si volta e non guarda il campo. Dal dischetto si presenta Vlahovic, che però si fa parare il tiro da Berisha. Il siparietto, riferito dall'inviato di DAZN a bordo campo, ha avuto una coda: Allegri, stizzito, a quel punto ha chiesto al suo staff un tablet, per poter rivedere la conclusione del centravanti serbo. A quel punto, "protetto" da Manganelli e da altri membri della panchina, Allegri ha potuto analizzare il momento che ha rischiato di essere decisivo, in negativo, per la Signora.

Con Vlahovic, peraltro, non è mancato qualche momento di frizione. Non contento dei movimenti e delle scelte della sua punta, Max lo ha richiamato per dargli alcune indicazioni. "Tranquillo mister, la prossima faccio gol", lo ha rassicurato Dusan venendo però subito gelato: "No, non sto tranquillo". Nella ripresa, Allegri ha poi sostituito l'ex Fiorentina ma senza alcuno strascico polemico. Anzi, Vlahovic è stato poi uno dei primi ad abbracciare Federico Chiesa al momento del gol del 2-0 in contropiede che ha di fatto chiuso il confronto.