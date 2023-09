Mike Maignan, "non si può mai sapere": addio-Milan, si scatena il panico

04 settembre 2023 a

a

a

Mike Maignan è uno dei pilastri di questo Milan. Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, nell'ambiente rossonero c'è un grande entusiasmo in vista del derby con l'Inter. La squadra di Pioli, finita sotto indagine per i cori anti-Juve sul pullman dopo la trasferta di Roma, ha mostrato solidità di spogliatoio in queste prime giornate con un affiatamento importante tra i giocatori della vecchia guardia e i nuovi innesti.

Ma a rovinare il periodo "sì" del Milan arrivano proprio le parole di Maignan. Come è noto il portiere del Milan è stato anche al centro di voci di mercato. Il numero uno del Milan da tempo è nel mirino dei top club della premier ma anche del Psg. Finora ha giurato fedeltà al Milan ma di fatto con l'arrivo di Luis Enrique a Parigi qualcosa tra i pali potrebbe cambiare e le sicurezze di Donnarumma potrebbero perdersi.

E così, come racconta LeParisien, Maignan ha rilasciato alcune dichiarazioni "sospette" proprio sul Psg: "Ho già giocato contro di loro quando ero al Lilla, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me”. E a un ragazzino che gli chiedeva se tornerà un giorno al Psg, dove è stato formato tra il 2009 e il 2015 senza mai esordire in prima squadra, il francese ha risposto: “Sono parigino ma oggi sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere”. Sta pensando di cambiare squadra in un futuro ravvicinato? Staremo a vedere.