Donnarumma, Milan-Psg in Champions: "Non vedo l'ora di...", minacce e insulti

01 settembre 2023 a

Tutto prevedibile, ma comunque impressionante. Il Milan pesca il Paris Saint Germain nel girone di ferro della Champions (con Borussia Dortmund e Newcastle) e i tifosi rossoneri si scatenano sui social contro Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale ha lasciato da svincolato il Diavolo due anni fa, scegliendo Parigi (e i milioni degli emiri) parlando di "scelta di vita" per crescere professionalmente.

Un "tradimento" mai digerito dai tifosi milanisti e che lo scudetto del 2022 firmato anche dall'erede di Gigio, Mike Maignan, ha trasformato in sfottò a getto continuo, nell'attesa del primo incontro faccia a faccia con l'ex idolo. Ed ecco, ora, l'opportunità di "salutare" Donnarumma a San Siro.

"Non vedo l'ora di sentire il tuo nome a San Siro. Ti aspettiamo", scrive un rossonero sotto un post del 24enne su Instagram. "Prepara i tappi per le orecchie", è un altro avvertimento. Nessuno gli ha perdonato di aver accettato su pressione del suo agente, lo scomparso Mino Raiola, l'offerta da 10 milioni del Psg anziché rinnovare con il club che lo ha fatto diventare grande, impedendo così al Milan di incassare perlomeno qualcosa dalla cessione del suo capitano. "Vieni a prendere lezioni da Maignan… Non finirò mai di ringraziarti…. Lo scudetto con te non l'avremo mai vinto grazie Gigio ti amo", lo irridono. Il verdetto, alla fine, lo darà come sempre il campo.