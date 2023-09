Milan, la maglia pre-gara ritirata dopo le proteste: "Colori dell'Inter"

07 settembre 2023 a

a

a

"È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite!”. Il duro comunicato dell’account “banditi.curvasudmilano” contro il Milan per la nuova divisa pre-gara che include i colori nerazzurri sulle spalle e che hanno infastidito una parte dei sostenitori. "Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali delle m***e è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile – scrivono ancora – Ci aspettiamo che una Società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue, tramandando solo colori e simboli che da sempre contraddistinguono il nostro club".

La dura nota della Curva Sud contro il kit di allenamento

L'auspicio che la società possa accogliere il loro appello è chiaro: "Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio!”. E ancora: "Il Milan sta attraversando un processo di forte crescita, dentro e fuori dal campo – aggiungono i banditi – All’interno di questo appassionante viaggio, è stato commesso un errore: in particolare su alcuni capi, all’interno di una collezione già di per sé limitata e collegata al Terzo Kit”.

Inter e Milan? La mano dei dirigenti dietro il volo di Inzaghi e Pioli

I tifosi vincono la battaglia: il kit ritirato dallo store

A poche ore dalla protesta, la Curva Sud ha vinto la battaglia. l kit della discordia è infatti stato ritirato dallo store, mentre il club ha spiegato in una nota il perché di tale decisione: "Il Milan — si legge — sta attraversando un processo di forte crescita, dentro e fuori dal campo. All’interno di questo appassionante viaggio, è stato commesso un errore: in particolare su alcuni capi, all’interno di una collezione già di per sé limitata e collegata al Terzo Kit". A questo punto il club spiega: "Il Milan ha da sempre cura e rispetto nei confronti di tutti i membri della famiglia rossonera, a partire da nostri tifosi, che sono al centro di tutto – aggiunge – Con questa consapevolezza, il Club ha ascoltato la preoccupazione mostrata e, nel giro di poche ore ha agito rapidamente togliendo il prodotto da tutti gli store fisici e digitali del Club".