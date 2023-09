Luciano Spalletti scatenato, Barella rivela: "Con me è stato ontesto..."

08 settembre 2023 a

a

a

È l’unico italiano presente tra i 30 candidati al Pallone d’Oro e uno dei perni indiscussi della Nazionale. Per Nicolò Barella è un momento magico. Intanto il centrocampista dell’Inter ha parlato da Coverciano, nel ritiro dell’Italia — impegnata sabato contro la Macedonia del Nord — sul nuovo arrivo di Luciano Spalletti come c.t. della Nazionale e sull’addio a sorpresa di Roberto Mancini, che ha scelto la panchina dell’Arabia Saudita.

Barella: “Con Spalletti tante idee, con me è stato onesto con complimenti e critiche”

E ancora: “Essere qui è sempre una grande emozione – ha aggiunto Barella – Sono entrato tra i convocati grazie alla scorsa stagione che è stata ottima. La partita di sabato sarà difficile, lo sappiamo per esperienza, ma inizierà un nuovo corso". A quel punto Barella, ha parlato proprio di Spalletti: "Il mister ci ha dato tantissime idee, ora sta a noi interpretarle in campo: io continuerò a fare il mio calcio fatto di inserimenti e grinta, devo provare a fare qualche gol in più”. Oltre a concentrarsi su di sé, è anche entrato nello specifico sull'argomento: "Con me Spalletti è stato subito onesto: mi ha criticato e fatto i complimenti, ha parlato in maniera schietta e questa cosa l'ho apprezzata molto”.

"Indegno, ha rotto il ca***": chi ricopre di insulti José Mourinho, terremoto a Roma

Barella sull’addio di Mancini: “Non abbiamo capito nulla. Nella lista dei 30 per il Pallone d’Oro? Orgoglioso”

Sull'addio di Mancini invece ha detto ancora: "Se ce lo aspettavamo? Non avevamo capito nulla. Lui ha creduto in me quando ero ancora a Cagliari, non posso fare altro che ringraziarlo e l'Europeo ci legherà per sempre". Inevitabilmente si è poi parlato anche della sua presenza nella lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro: "Non è una responsabilità – ha chiuso – Sono orgoglioso di rappresentare l'Italia e sicuramente qualche altro italiano avrebbe potuto essere inserito".