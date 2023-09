Milan, "infortunato": Pioli, un grandissimo guaio per il derby

11 settembre 2023 a

a

a

Mancano solo cinque giorni a una delle partite più attese della stagione. Sabato prossimo andrà in scena il derby della madonnina, con l'Inter che "ospiterà" il Milan a San Siro. Ma il tecnico rossonero Stefano Pioli deve fare già i conti con un'emergenza, soprattutto nel reparto difensivo. Dopo la squalifica di Tomori, gli infortuni di Giroud, Theo hernandez e Maignan, si ferma anche il centrale francese Kalulu.

Il primo a destare preoccupazione è stato Olivier Giroud. L'attaccante 37enne si era fermato con la sua nazionale accusando problemi alla caviglia che lo hanno costretto a uscire subito dal campo e ad accomodarsi in panchina. Per il centravanti rossonero non dovrebbe essere nulla di grave. Se non una "lieve distorsione alla caviglia", come confermato dal ct francese Didier Deschamps a fine gara.

"Perché l'Inter è più forte": Costacurta "tradisce" il Milan, colpo al cuore rossonero

Ma il reparto più in emergenza è proprio quello difensivo. Con la squalifica di Tomori - dopo il cartellino rosso rimediato contro la Roma -, sono arrivati anche gli stop dei nazionali francesi Theo hernandez e Mike Maignan. Il portiere sta già lavorando a parte, con trattamenti di recupero. Per l'esterno invece, dopo il colpo al polpaccio rimediato contro l'Irlanda, due giorni di pausa e niente allenamenti. In entrambi i casi non dovrebbero esserci problemi.

In difesa però il campanello d'allarme è sempre acceso: si è fermato anche Pierre Kalulu. Contrariamente ai suoi connazionali, lo stop non si è verificato con la propria selezione - non è stato convocato -, ma a Milanello. Il referto parla chiaro: fastidio muscolare che richiederà un po' più di attenzione rispetto al solito. Le alternative si contano sulle dita di una mano e la coppia centrale potrebbe diventare Thaw-Kjaer con il danese utilizzato solo 13 minuti in questo inizio di campionato.