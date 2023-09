Coppa Davis, Adriano Panatta: "Sinner? Pensi a Bagnaia"

11 settembre 2023 a

Adriano Panatta, ex leggenda del tennis italiano, è intervenuto sulla vicenda che riguarda Jannik Sinner. Il giovane atleta azzurro ha infatti rifiutato la chiamata della Nazionale per la Coppa Davis. Complice il lento recupero dopo i tornei disputati in America. "Sinner anche alle Olimpiadi aveva detto no - ha dichiarato Panato a La Domenica Sportiva - Mi viene in mente Bagnaia che monta in moto dopo tre giorni. Oggi i giocatori di tennis sono come aziende, si guarda al profitto, ai guadagni, non tanto per loro ma soprattutto per chi gli sta intorno, la parte sentimentale in questo momento nel tennis è poco sentita".

L'ex campione italiano ha poi parlato anche dell'esclusione di Fabio Fognini dalla Coppa Davis voluta dal capitano della squadra azzurra Filippo Volandri. "Fognini è uno dei più grani talenti mai nati in Italia, è stato nei primi dieci del mondo - ha spiegato Panatta - Ha dato tantissimo alla Davis sia in singolare che in doppio, tuttora secondo me è il più forte doppista in Italia. Sono rimasto molto sorpreso dalla sua eclusione, ignoro perché Volandri lo ha fatto fuori. Lasciamo perdere la motivazione ufficiale. Ci si parla col giocatore, questo è il rispetto che lui chiede, è giusto, non va mai dimenticato quel che qualcuno ha fatto per il proprio paese".