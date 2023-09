Spalletti, il nodo Donnarumma: chi scalpita per far fuori Gigio

11 settembre 2023 a

A due giorni dal pareggio conquistato dall'Italia a Skopje contro la Macedonia del Nord, è già tempo di primi bilanci. Oltre al risultato deludente, ciò che più ha preoccupato il ct azzurro Luciano Spalletti è proprio la brutta prestazione del portiere in forza al Paris Saint Germain Gigio Donnarumma. L'estremo difensore azzurro è parso troppo disattento sul gol su punizione di Enis Bardhi. Il mal posizionamento dell'estremo difensore e la poca attenzione sul calcio piazzato sono indizi da non trascurare. E il ct toscano ha già pronte delle valide alternative.

Per esempio Guglielmo Vicario. L'ex Empoli è passato la scorsa estate al Tottenham per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Dopo che mezza Serie A era in fila per acquistare le sue prestazioni. Ma c'è anche l'estremo difensore del Napoli Alex Meret. Il friulano è stato uno dei protagonisti della vittoria del terzo scudetto della storia partenopea. E, la scorsa stagione, è stato allenato proprio da Spalletti. Più defilato, invece, appare Ivan Provedel. Il portiere della Lazio forse non è ancora pronto a palcoscenici di questo tipo. Ma le gare che il suo club giocherà quest'anno in Champions League potranno colmare questa lacuna.

Luciano Spalletti, inizio-choc: Italia, perché siamo già all'ultima spiaggia

Donnarumma però non deve guardarsi le spalle solamente in Nazionale. Anche a Parigi sono preoccupati dal drastico cale delle sue prestazioni sportive. In estate è stato acquistato Arnau Tenas, 22enne portiere spagnolo a fine contratto col Barcellona. Luis Enrique - suo connazionale - lo stima molto. Soprattutto per le sue doti coi piedi. Skill che invece manca al portiere azzurro. A oggi, l'ex Milan è ancora il titolare in entrambe le squadre. Ma non può più sbagliare.