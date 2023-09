Charles De Keteleare, rosica il Milan: ecco il gol pazzesco col Belgio

13 settembre 2023 a

Charles De Ketelaere ha solo 22 anni e un potenziale ancora tutto da scoprire. Il talentuoso trequartista non può essere quel ragazzo spaventato che a San Siro non riusciva a stoppare un pallone. E Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, lo ha capito fin da subito. Tanto da convincere la sua dirigenza a prenderlo dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Se la permanenza del belga dovesse essere confermata potrebbe trattarsi dell'ennesimo affare in casa Dea, dato che i rossoneri lo prelevarono appena l'anno scorso per 35 milioni.

CDK, dopo aver segnato la sua prima rete in Serie A, ha timbrato il cartellino anche nella vittoria del suo Belgio sull'Estonia per 5 a 0. Subentrato a metà della ripresa al posto di Trossard (che aveva messo a segno la seconda rete), il fantasista classe 2001 ha chiuso i giochi all'88' con un gol che dimostra tutti i mezzi di cui dispone. Defilato sulla sinistra, è penetrato in area, si è bevuto un avversario con un dribbling e poi non ha trafitto il portiere avversario col sinistro. Una prestazione, quella di De Ketelaere che ha fatto sicuramente piacere al tecnico atalantino. Ma che forse ha anche fatto sorgere più di qualche dubbio a Milanello, dopo averlo scaricato dopo solo una stagione in rossonero.