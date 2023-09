Milan, rivolta contro Stefano Pioli: "Antonio Conte, firma immediata"

18 settembre 2023 a

a

a

Antonio Conte al Milan? Voci e suggestioni che accendono i tifosi. Dopo il rovinoso derby perso per 5-1 dai rossoneri con l'Inter (quinta sconfitta consecutiva in una stracittadina per Pioli) si accavallano gli appelli sui social per un cambio della guardia in panchina a Milanello. E di fatto con un passo falso in Champions con il Newcastle la panchina del tecnico potrebbe essere a rischio. E così dalla parti di Milanello tornano le nuvole e tira aria di tempesta. La bastosta con i cugini che ha lanciato l'Inter in testa alla classifica in solitaria non è stata affatto digerita dai tifosi. Su social è un diluvio di tweet, meme e post che chiedono l'addio di Pioli dopo la figuraccia contro i nerazzurri e l'arrivo dell'ormai svincolato Conte che è rimasto ai margini per questa stagione nell'attesa di una chiamata per un progetto convincente.

Il Milan al momento conferma la propria fiducia al tecnico che ha riportato lo scudetto a Milanello dopo diversi anni, ma una fetta di tifosi è in pressing per un ribaltone: "La sensazione è che nel Milan si siano create le condizioni in cui riesce a prosperare un solo allenatore: Antonio Conte”, “Voglio Antonio Conte sulla panchina del Milan!”, si legge sui social.

“Quattro minuti”. Stefano Pioli, frase-choc: cosa rischia adesso

Un appello che si sussegue e che di fatto è diventato virale proprio sul web. "Il Milan di quest’anno non manca di qualità, anzi, manca di carattere. C’è bisogno del bastone, basta la carota. Ci vuole gente che faccia tirare fuori i co..., l’unico si chiama Antonio Conte, firma immediata", scrive un altro tifoso. Vedremo cosa accadrà, ma un passo falso in Champions potrebbe davvero cambiare il destino di Pioli.