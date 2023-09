Cristiano Ronaldo-choc: decide lui chi calcia il rigore degli avversari

18 settembre 2023 a

a

a

Zitti tutti, comando io. Anche nella squadra avversaria. Questo, in sintesi, il Cristiano Ronaldo-pensiero. Stiamo parlando di quanto avvenuto in Arabia Saudita, dove il portoghese, dall'alto dei suoi 38 anni, gioca con la maglia dell'Al-Nassr. Un avvio di stagione fulminante: sette gol in sei partite, oltre a cinque assiste per il cinque volte Pallone d'Oro. Insomma, il leader indiscusso è lui e non potrebbe essere altrimenti.

E tutto il suo carisma, tutta la sua influenza, è emersa nel corso della partita contro l'Al Raed. L'Al-Nassr vinceva per 3-0 quando, nelle battute finali, è stato concesso un rigore alla squadra di casa, l'Al Raed. Un'occasione buona per mettere a segno il gol della bandiera contro una delle più blasonate squadre della Saudi Pro League, che oltre a CR7 vanta anche la presenza di Marcelo Brozovic.

Peccato che dopo l'assegnazione del rigore, i giocatori dell'Al Raed abbiano iniziato a litigare per decidere chi dovesse tirarlo. E dunque, clamoroso ma vero, ecco che a decidere è stato... Cristiano Ronaldo. Già, ha scelto lui per gli avversari. Il portoghese ha infatti trascinato via Karim El Berkaoui, il quale voleva "scippare" il penalty al connazionale Mohamed Fouzair. Niente da fare, sceglie Cristiano Ronaldo: batte il calciatore designato. E, tra l'altro, Fouzair ha poi anche segnato. Un piccolo momento di calcio che la dice lunga, anzi lunghissima, sulla personalità debordante di Cristiano Ronaldo.