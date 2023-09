Milan, la rivelazione di Tonali: "Non ho chiesto io la cessione"

19 settembre 2023 a

Questa sera, martedì 19 settembre, avrà inizio il cammino europeo del Milan. La squadra di Stefano Pioli sfiderà a San Siro - alle 18:45 - gli inglesi del Newcastle. I rossoneri, reduci da una brutta batosta nel derby contro l'Inter, ritroveranno l'idolo dei tifosi Sandro Tonali, appena trasferitosi oltre manica. E il centrocampista azzurro, nel corso della conferenza stampa pre-match, ha parlato proprio di questo strano scherzo del destino.

"É stata un'estate difficile - ha confessato Tonali - tutto si è consumato in una decina di giorni e questo mi ha facilitato. Non è dipeso da me, non mi sono svegliato una mattina e ho detto, ora vado via. Difficile oggi che sia un giocatore a chiedere di andare in un club preciso, ho parlato con chi di dovere prima. Ma resterò sempre un tifoso del Milan". Il nuovo giocatore del Newcastle si è poi soffermato su cosa significhi per lui giocare di nuovo nel suo vecchio stadio. "Capirò cosa significhi solamente nel momento in cui metterò piede in campo - ha dichiarato l'ex Milan - Dovrò riuscire a gestire tutto perché il Milan è il club che mi ha dato questa possibilità. Ritroverò volti amici, ex compagni, colleghi, tifosi, un ambiente particolare".

Ma Tonali, da vero tifoso milanista, non ha ancora dimenticato la cocente sconfitta del derby subita dalla sua ex squadra. "Complicato: quando perdi un derby è sempre difficile - ha commentato il centrocampista azzurro - e quando lo perdi così fa ancora più effetto perché di certo non è una bella cosa. Non so in che modo la potranno superare i giocatori anche se tornare subito a giocare è un aiuto fondamentale. Le critiche su Pioli? Dà serenità, sono sicuro che non ci saranno strascichi".