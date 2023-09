Champions League, il Napoli batte il Braga; decide l'autogol di Niakaté

20 settembre 2023 a

Il Napoli si impone per 2-1 in casa del Braga, in una gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di di Di Lorenzo al 46' per gli azzurri, di Bruma all'84' per i portoghesi, poi l'autogol di Niakaté all'88' regala i tre punti alla squadra di Garcia.

Buon primo tempo del Napoli su un campo ostico come quello di Braga. La squadra di Garcia controlla la sfuriata iniziale dei portoghesi, pericolosi con Horta, poi con il passare dei minuti fa valere la sua maggior qualità tecnica. Azzurri vicinissimi al gol in più di una occasione con Osimhen e Di Lorenzo, con il bomber nigeriano che colpisce anche una traversa clamorosa poco prima della mezzora. Nel finale, poi, il Var nega un rigore al Napoli per un contatto in area tra Osimhen e un difensore. Poi in pieno recupero i campioni d'Italia sbloccano il risultato con un gran sinistro da dentro l'area di Di Lorenzo sotto l'incrocio su sponda involontaria di testa di Osimhen.

Nella ripresa il Napoli controlla e sfiora più volte anche il raddoppio con Osimhen e poi con Zielinski. Nel finale, però, succede di tutto: all'84' il Braga trova a sorpresa il pareggio con un colpo di testa di Bruma su cross di Zalazar. Passano quattro minuti e il Napoli trova la vittoria grazie ad un clamoroso autogol di Niakaté che devia nella propria porta un cross basso e teso di Zielinski da sinistra. Garcia ritrova la vittoria e respira dopo le critiche delle ultime settimane. Anche perché in pieno recupero il Braga sfiora un nuovo incredibile pareggio con un palo di Pizzi.