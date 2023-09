Milan, interviene Pioli: cambia tutto, saltano le prime teste

22 settembre 2023 a

Vittoria cercasi, dopo il brutto k.o. con l’Inter e il deludente pari di Champions contro il Newcastle. Il Milan si rituffa in campionato e se la vedrà sabato alle 15 contro il Verona. Nell’ultima giornata dello scorso anno un 5-1 senza storie, stavolta è un’altra storia. Stefano Pioli dovrebbe ancora affidarsi al turnover contro gli scaligeri, come ha già fatto in Champions. Così, rispetto alla sfida contro i Magpies di Sandro Tonali, si preparano ad essere titolari Florenzi, Musah (apparso in forma nel finale di match), Reijnders e Pulisic, tutti e quattro subentrati a gara in corso martedì. In attacco potrebbe riposare Giroud, nel caso pronto al suo posto uno tra Jovic e Okafor. Dietro Sportiello al posto dell’infortunato Maignan, con difesa composta da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo.

Jovic si presenta: “Atteso il Milan, da Giroud posso imparare tanto”

Chi è il favorito per il posto in attacco, qualora Giroud rimanesse in panca, è Luka Jovic, arrivato all’ultima giornata di mercato dalla Fiorentina. Proprio giovedì l’ex Real si è presentato in conferenza stampa. “Ero pronto a restare anche alla Fiorentina, ma ho atteso affinché arrivasse il Milan: sono molto contento — le sue parole — Giroud è un grande giocatore, è il miglior cannoniere della Francia e ha giocato in grandi club, avendo sempre grande successo. Sono sicuro che ogni giorno potrò imparare qualcosa da lui e mi impegnerò per farlo, in modo da sostituirlo quando sarà necessario nel modo migliore possibile".

"Lui è un leader, Leao no": chi spara a zero su Leao, un caso al Milan

Jovic: “Non sono al 100%, lavorerò con impegno”

Lo stesso Jovic, però, ha ammesso che ci vorrà ancora qualche giorno prima di recuperare la forma migliore. "Avrei bisogno di un po' di tempo, ma non so quanto tempo ho a disposizione — ha concluso — Non sono al 100% fisicamente, quindi dovrò lavorare con molto impegno per essere pronto per le partite. Ho iniziato a lavorare seguendo un programma particolare, faccio qualcosa in più rispetto al resto della squadra, altre meno".