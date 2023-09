Lele Adani stroncato dal suo ex allenatore: "Cos'era quando giocava per me"

23 settembre 2023 a

Lele Adani è un personaggio divisivo. Lui e gli altri della BoboTv hanno cambiato il modo di raccontare il calcio, offrendo punti di vista meno ingessati e soprattutto meno filtrati. Il seguito di Adani e compagni è enorme, ma il successo comporta anche un’esposizione mediatica enorme, che fa sì che tutti si sentano in diritto di commentare e criticare. Adani ha una lunga serie di “nemici” calcistici, tra i quali a quanto pare figura anche un suo ex allenatore.

Si tratta di Gigi Cagni, uomo da quasi 400 panchine in Serie B e 200 in Serie A: Adani lo ha avuto come tecnico all’Empoli, dove ha militato per due stagioni, dal 2006 al 2008, collezionando soltanto 22 presenze tra campionato e Coppa Italia. Cagni non ha risparmiato critiche ad Adani, che non solo è un punto di riferimento per i fan della BoboTv ma è ormai entrato in pianta stabile anche nel giro dei commentatori della Rai, facendosi così apprezzare dal pubblico generalista.

“Uno che esagera - lo ha descritto Cagni in un’intervista - il calcio è un’altra cosa. Lui racconta teoria. Io l’ho avuto da giocatore e non aveva tutta questa conoscenza calcistica, infatti non era titolare nel mio Empoli. Non so per quale motivo ma ormai è diventato tutto televisivo, ognuno cerca di fare il personaggio per se stesso - ha chiosato l’ex allenatore - e non pensare a quello che è il discorso del calcio”.