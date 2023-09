Juventus, Danilo gela il tifoso: "La responsabilità è tua, non mia"

19 settembre 2023 a

Dopo Leonardo Bonucci, il nuovo capitano della Juve è diventato in estate Danilo. Un intoccabile l’ex Real per Massimiliano Allegri, che ha già trovato il gol in casa dell’Empoli in questo avvio di campionato. Il 32enne brasiliano, sempre impiegato dal 1’ in stagione, è stato però protagonista di un siparietto non indifferente con un tifoso all’esterno del centro di allenamento della Continassa. Il giovane lo ha invitato a impegnarsi per ripagarlo al Fantacalcio: "Oh Danilo, t'ho preso al fanta, fammi vincere quest’anno". Ma la risposta non è quella che si aspettava, ovvero fare promessa di dare tutto per farlo vincere, ma facendo spallucce e smarcandosi completamente dalla richiesta: "La responsabilità è tua, non mia".

Danilo, la fase offensiva ti piace: 9 gol e 10 assist nella Juve

Al di là della risposta, infortuni permettendo, Danilo è una sicura presenza per i fantacalcisti che l’hanno preso, dato che non disdegna di togliersi qualche soddisfazione nell'area avversaria: con la maglia della Juventus ha messo a segno complessivamente 9 gol e 10 assist. Insomma, un valore in più in chiave bonus. E Allegri sicuramente non ha intenzione di lasciarlo in panchina: Lui e Guardiola per me sono primi a pari punti come allenatori — ha dichiarato il brasiliano in una recente intervista, spendendo parole d’elogio per il livornese — Con Max condivido moltissime cose: è leale, diretto, pochi giri di parole, e sa anche tornare sui suoi passi. Il nostro è un rapporto talmente franco da sfiorare la complicità”.

