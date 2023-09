Napoli, "bravi tutti". Il raggelante pizzino di De Laurentiis, è il caos

25 settembre 2023 a

Nel caos del Napoli di Rudi Garcia che non ingrana getta ulteriore scompiglio il tweet a caldo del presidente Aurelio De Laurentiis, subito dopo lo 0-0 in casa del Bologna. "Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!", scrive il vulcanico patron su Tweet, scatenando ironie, sfottò, insulti a lui e all'allenatore, sul banco degli imputati per la partenza al rallentatore in stagione.

La squadra, campione d'Italia in carica, sembra ancora non aver compreso la direzione del dopo-Spalletti. Soprattutto le stelle appaiono a disagio con il nuovo allenatore francese. Kvaratskhelia, sempre sostituito, ha protestato platealmente una settimana fa a Genova.

E lo stesso ha fatto Victor Osimhen, capocannoniere in carica uscito a pochi minuti dal termine, dopo aver peraltro sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare tre punti agli azzurri. Un nervosismo plateale e contagioso, a cui capitan Di Lorenzo ha provato a porre rimedio finito il match, commentando la protesta dell'attaccante nigeriano con moderazione: "Sono cose che si gestiscono nello spogliatoio".

In questo contesto, le parole di ADL non sembrano ironiche ma, anzi, riaffermano anche in maniera polemica rispetto al caldissimo ambiente partenopeo la fiducia totale nei confronti del tecnico. Quasi una sfida aperta a chi, fin da questa estate, ha rilanciato il tam tam #GarciaOut. Il francese non si tocca.