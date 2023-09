Napoli, Rudi Garcia trema davvero: l'ultimo "crac" in difesa

25 settembre 2023 a

a

a

Oltre al deludente pareggio di Bologna, la trasferta del Napoli ha portato un'altra spiacevole notizia. Poco prima dell'inizia della gara si è fermato il difensore brasiliano Juan Jesus. E, nella mattinata di oggi - lunedì 25 settembre, è arrivato l'esito degli accertamenti medici a cui si è sottosto il calciatore. "Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro", si legge nella nota diffusa dal club. Uno stop che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa 15-20 giorni.

Con l'infortunio del brasiliano, il reparto difensivo partenopeo è in emergenza. Amir Rrahmani - l'altro titolare azzurro - è alle prese con una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Lo stop non dovrebbe essere troppo lungo, ma le alternative a disposizione di Rudi Garcia non convincono il tecnico francese. Natan è da poco sbarcato a Napoli e ha ancora bisogna di tempo per entrare nei meccanismi difensivi della squadra. Leo Østigård, invece, doveva essere il quarto tassello nella difesa partenopea. E invece si ritroverà a scendere in campo anche nelle sfide decisive di Champions League.

"Bravi tutti". Il raggelante pizzino di De Laurentiis, è il caos al Napoli | Guarda

Gli stop forzati dei difensori partenopei stanno facendo tremare Garcia. Il Napoli, nelle prossime giornate di campionato, dovrà affrontare Udinese, Lecce e Fiorentina. Ma il vero appuntamento da segnalare è quello contro il Real Madrid. Alla supersfida di Champions mancano solamente poco meno di due settimane. E l'allenatore francese spera almeno di recuperare uno dei due titolari in difesa per non rischiare di subire una pesante batosta da Vinícius e compagni.