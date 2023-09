Carlo Ancelotti, "già scelto il sostituto": chi arriva al Real Madrid

27 settembre 2023 a

Dopo Carlo Ancelotti, il futuro per la panchina del Real Madrid è legato a un ex veterano del centrocampo. Stiamo parlando di Xabi Alonso, centrocampista dei Blancos dal 2009 al 2014, conquistando la decima Champions League nella stagione 2013-14 (il 4-1 in finale all’Atletico Madrid). Come riportato da Radio Marca, infatti, l’ex giocatore spagnolo — che ha vinto anche i Mondiali con la nazionale nel 2010 e gli Europei nel 2008 e nel 2012 — ha già un accordo chiuso con il club di Florentino Pérez. Conosce l'ambiente e farebbe il definitivo salto di qualità dopo la panchina con il Bayern Leverkusen, dove ha stupito tutti per la sua prontezza alla guida della squadra.

Xabi Alonso, l’inizio del percorso da allenatore proprio al Real Madrid

Xabi Alonso, in precedenza, era anche stato accostato al Tottenham prima della nomina di Ange Postecoglou. Ma secondo quanto riferito, tornerà al Bernabeu. Il suo percorso in panchina, va ricordato, è iniziato proprio con il club spagnolo. Fu proprio Florentino Perez, impressionato dalla sua determinazione e personalità, a dare il via al suo nuovo percorso dopo aver lasciato il calcio giocato. Xabi Alonso ha infatti allenato le giovanili del club nel 2018-2019, per poi approdare alla squadra B della Real Sociedad dall'estate 2019 fino a ottobre 2022, quando è stato il Bayer Leverkusen ad affidargli l’incarico di allenatore di prima squadra. Il Real Madrid è il terzo ritorno della carriera, il secondo da allenatore. Perché certe storie d’amore non finiscono mai: fanno dei giri immensi, e poi ritornano.