Napoli-Osimhen, finisce malissimo: "Ecco quando lascia la squadra"

Contro l’Udinese, mercoledì alle 20.45, per il Napoli è vietato sbagliare. Anche se la squadra di Rudi Garcia, bersagliato dalle critiche dei tifosi dopo l’ennesimo stop in campionato contro il Bologna, non arriva alla sfida nel miglior modo mentale possibile. Il club partenopeo deve contenere infatti la rabbia di Victor Osimhen, che martedì ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto in cui era immortalato con la maglia azzurra e "tolto il follow" al profilo del club. Il 24enne nigeriano di Lagos, infatti, è andato sul tutte le furie per un video pubblicato su TikTok dal profilo ufficiale dei campioni d'Italia. Video rimosso dopo alcuni minuti, dove era ripreso lo sbaglio di Osimhen dal dischetto contro il Bologna, con delle voci modificate come a prendere in giro il giocatore.

L’agente di Osimhen: “Ci riserviamo possibili azioni legali”

Anche l’agente del giocatore, Roberto Calenda, è andato su tutte le furie, pubblicando un post eloquente sui social: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen”.

"Deriso, danno gravissimo": il video del Napoli che umilia Osimhen, scoppia il caso | Guarda

Osimhen, rinnovo in discussione: lascia il club la prossima estate?

Gesti chiari che certificano di fatto il malcontento del calciatore nigeriano, con il contratto in scadenza nel 2025 e una ufficialità sul rinnovo che ancora non arriva. Il patron De Laurentiis in ritiro pre-campionato aveva parlato di trattativa definita, ma nulla è stato deciso. E il video delle ultime ore potrebbe aver incrinato un rapporto che rischia di scoppiare. Non è dunque escluso che dalla prossima estate, o dall’inverno, il giocatore possa lasciare la Campana per accasarsi in un’altra squadra.