Monza, colpaccio del condor-Galliani: arriva un campione del mondo

Aveva contemplato anche l’addio dal calcio giocato, dopo la fine dell’esperienza con il Siviglia chiusa con la vittoria dell’Europa League contro la Roma. Ora però il Papu Gomez ritorna in Italia, dopo l’esperienza al Catania e all’Atalanta, e vestirà la maglia del Monza. Un colpo last minute del condor Adriano Galliani, che dopo l’infortunio di Gianluca Caprari — che starà fuori sei mesi per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel match contro il Bologna — aveva inizialmente evitato acquisti: "Niente svincolati, fino a gennaio restiamo così — le sue parole, alla fine non veritiere — Non siamo sul mercato degli svincolati".

Dal Catania all’Atalanta, fino al Siviglia: la carriera del Papu Gomez

Tre stagioni con il Catania (con 111 presenze e 18 gol), sei e mezza con l’Atalanta (con 252 presenze e 59 gol). Gomez è rimasto un simbolo del club della Dea, nonostante l’addio polemico per la rottura con il tecnico Gian Piero Gasperini e il presidente Antonio Percassi. Quindi l’esperienza a Siviglia tra 2021 e 2023, prima di vincere la scorsa stagione il Mondiale 2022 con l’Argentina in Qatar (giocando due partite) e di trionfare a fine stagione in finale di Europa League a Budapest contro la Roma. Ora la nuova esperienza col Monza, per tornare a stupire in Italia.

Palladino: “Gomez forte, per me può fare il trequartista”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, è contento dell’arrivo del Papu Gomez: "Lo seguivamo da tempo con Galliani — le parole dell’ex calciatore di Livorno e Juve — Sicuramente è un giocatore forte. Per me è un trequartista e può venire anche basso vicino ai centrocampisti o giocare largo. I giocatori forti possono giocare ovunque, ha spessore tecnico e umano. Ha grande esperienza”.