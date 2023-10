Lewis Hamilton, "una mer***a": terremoto in F1, le sue parole

02 ottobre 2023 a

Lewis Hamilton va contro l’operato dei Commissari Fia. Per il sette volte iridato, la soluzione che potrebbe azzerare le polemiche è quella dell’intelligenza artificiale, per avere un metro più equo di giudizio dei singoli episodi: "Penso che dobbiamo iniziare a prendere in considerazione l'IA per questo genere di cose, in modo da ottenere decisioni eque — le parole del pilota di Stevenage — Sono curioso di vedere se l’intelligenza artificiale farebbe un lavoro migliore rispetto ai Commissari oppure no”.

Hamilton contro l’impeding: “Stessa regola da anni”

Hamilton è tornato a parlare delle mancate penalità comminate a Verstappen a Singapore, quando l’olandese non è riuscito a superare il Q2 nelle qualifiche essendo obbligato a una gara di rimonta che lo ha fatto chiudere al 5° posto. "Da quanti anni abbiamo la regola dell'impeding? È la stessa da secoli”, ha difatti detto il 38enne britannico, stupito del fatto che l'olandese sia uscito indenne contrariamente a quanto avvenuto in altri simili episodi accaduti nel corso di questo Mondiale.

Hamilton: “Qualifiche degli ultimi due anni una m***a”

Intanto in Qatar, proprio dove Verstappen dovrebbe diventare Campione del Mondo. Hamilton arriverà a un digiuno di 40 gare senza successi. Il britannico, in un’intervista alla testata brasiliana Uol, ha detto la sua: “Le mie qualifiche sono state una m***a negli ultimi due anni, sono stato ampiamente sotto le aspettative e questa cosa deve cambiare”.