Max Verstappen, pole in Giappone e insulti: "Potete andare affan***"

È tornato Max Verstappen. E lo ha fatto in grande stile. Dopo il pessimo weekend di Singapore, da grandissimo campione qual è ha fatto ciò che ha voluto a Suzuka, in Giappone. Sempre primo nelle libere, perfetto nelle Qualifiche dove si è sempre migliorato e non ha lasciato la benché minima chance a tutti i suoi avversari. E dopo la pole si è tolto un sassolino, anzi un masso enorme dalle scarpe.

Il pilota olandese, quando si è presentato poi nel ring delle interviste, ha risposto in modo durissimo a una domanda di Motorsport.com, che si ricollegava a quanto accaduto nel Gp precedente. La risposta è stata nettissima e non ha lasciato margini di interpretazioni. "Abbiamo avuto un brutto fine settimana- spiega Verstappen - Naturalmente, poi la gente inizia a dire 'ah, è tutta colpa delle direttive tecniche'. Penso che possano andare a f…..o". Poi ha aggiunto: "Da parte mia, ero semplicemente molto carico, voglio trascorrere un buon fine settimana qui e volevo confermare che siamo forti. Non appena abbiamo messo la macchina in pista ho capito che sarebbe stato molto divertente da guidare".

Se il weekend dell'olandese è stato finora strepitoso, lo stesso non si può dire per le Ferrari. Leclerc si è piazzato in quarta posizione, in sesta Carlos Sainz. Velocissime invece le McLaren con Piastri che scatterà dalla prima fila. Norris terzo. La gara si disputerà alle 7 di mattina, ore italiane. E chissà che non possa arrivare la tredicesima vittoria stagionale per Verstappen, dominatore incontrastato di questa Formula 1.