Napoli mastica amaro: magie di Bellingham e Valverde, vince il Real

Il Napoli esce tra gli applausi del Maradona, ma alla fine è il Real Madrid a portarsi a casa i tre punti con i quali prende il controllo del girone. È stata una grande partita, con il Napoli che era partito nel miglior modo possibile, trovando il vantaggio al 19' con la testa di Ostigard sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli uomini di Rudi Garcia sembravano in controllo, ma un insospettabile errore di Di Lorenzo ha consentito di pareggiare già al 27': il capitano ha sbagliato clamorosamente un pallone in uscita, Bellingham ne ha approfittato e ha mandato in porta Vinicius, bravo a battere Meret sul secondo palo.

Il Napoli ha accusato il colpo e il Real ne ha approfittato per prendere il sopravvento. Al 34' è quindi arrivato il raddoppio, che è stato un capolavoro di Bellingham: non contento dell'assist al bacio servito qualche minuto prima, l'inglese ha portato a spasso tre avversari e ha pietrificato Meret con una gran conclusione. I partenopei hanno sbandato paurosamente, facendo temere la possibilità di un'ingloriosa imbarcata. L'intervallo è stato quantomai propizio, dato che nella ripresa è tornato il vero Napoli: la squadra di Garcia ha attaccato con convinzione e intensità, trovando la mano di Nacho che è valsa l'assegnazione al Var di un calcio di rigore.

Sul dischetto si è presentato Zielinski, che non ha tremato e ha battuto Kepa per il 2-2. Sulle ali dell'entusiasmo il Napoli ha continuato a spingere e a controllare il gioco, con il Real in difficoltà a ripartire: è anche arrivata una conclusione pericolosa di Zielinski, intercettata bene da Kepa. Non appena il Napoli ha tirato un attimo il fiato, il Real ha trovato l'episodio per vincere la partita: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Valverde ha raccolto una respinta e ha lasciato partire un siluro che si è infranto sulla traversa e ha poi colpito Meret, finendo in rete. Un colpo del ko immeritato per il Napoli, con il pareggio che sarebbe stato più giusto.