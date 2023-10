Bagnaia, lo schiaffo a Marc Marquez: "Come il bacio di Valentino Rossi"

05 ottobre 2023 a

a

a

Il passaggio di Marc Marquez nel 2024 al team Gresini è quasi cosa fatta. In molti nel paddock lo pensano e anche le ultime dichiarazioni dello spagnolo sono andate in quella direzione. Il pilota di Cervera, intanto, è tornato sul podio dopo un lungo digiuno nello scorso GP del Giappone, interrotto per maltempo, chiudendo terzo alle spalle del vincitore Jorge Martin e del leader del Mondiale Pecco Bagnaia. Marquez, in conferenza post gara, ha poi descritto quanto fatto nella gara di casa della Honda ("È stato un podio molto romantico" ha difatti detto il classe ’93). Pecco invece lo ha stuzzicato con un "Bye, Bye Honda”, provocando un po' di imbarazzo generale.

Bagnaia provoca Marquez sul passaggio in Gresini: “Bye bye Honda”

Spiazzato dalla intervento a gamba tesa del Campione del Mondo 2022, Marquez ha prima mostrato un sorriso imbarazzato, poi provato a chiudere lo scomodo discorso con un "No! Perché dici questo?”.

Marco Bezzecchi trionfa in India. Bagnaia cade a otto giri dalla fine: ora è sfida-mondiale

Ma l'ulteriore risposta del 26enne di Chiavasso ha reso ancora più problematica la situazione dello spagnolo, rivale storico di Valentino Rossi: "Come il bacio di Valentino" ha aggiunto. Bagnaia ha paragonato l'attuale situazione di Marquez a quella vissuta dal Dottore nel 2010 a Valencia quando, indossando una maglia con la scritta "Bye, Bye baby", diede un bacio alla sua Yamaha per salutarla prima del trasferimento in Ducati. Un paragone accolto con una fragorosa risata da parte di un sempre più imbarazzato spagnolo.