Esteban Ocon vomita nel casco, choc al 15esimo giro: ecco il video

09 ottobre 2023 a

a

a

Un GP del Qatar che ha portato sì la 16esima vittoria di stagione a Max Verstappen — se si considerano anche le Sprint Race di Austria e Belgio — ma che è risaltata soprattutto per il caldo infernale che ha messo in difficoltà vari piloti. Non può che essere menzionato Logan Sargeant, che si è ritirato nel finale di gara per le difficoltà respiratorie all’interno della sua Williams. Ma i 57 giri sul tracciato di Losail, dove durante la gara ha regnato un’umidità del 72%, hanno messo k.o. diversi piloti della griglia.

https://x.com/F1/status/1711091494562517108?s=20

Ocon vomita nel casco, Stroll al centro medico in ambulanza

Nella cooling room dopo la gara, Oscar Piastri (2° al traguardo), esausto, si è sdraiato a terra per trovare un po’ di refrigerio. Chi ha patito di più le condizioni è stato Esteban Ocon, già prima del via non in perfette condizione perché influenzato, che tra il 15° e il 16° giro di gara ha avuto un malore vomitando addirittura all'interno del casco. Episodio che lo stesso numero 31 ha svelato al termine della corsa, nel team radio con la sua squadra: "È stata una gara davvero difficile, meglio che mi portiate un po’ da bere — le sue parole — Non vi ho detto che ho vomitato al giro 15”. Alexander Albon è stato invece tirato fuori dai propri meccanici, mentre Lance Stroll si è recato immediatamente nell'ambulanza in pit-lane per farsi portare al centro medico.

Leclerc quasi sviene in zona-interviste. E Russell…

Gli unici graziati da questa carneficina sono Lewis Hamilton, out a inizio gara, e Carlos Sainz, non partito in gara per un problema di alimentazione sulla sua SF-23. L’altro ferrarista, Charles Leclerc, ha anche lui sofferto le condizioni proibitive di Locali. Durante una delle interviste post-corsa, ha quasi perso le forze accasciandosi per qualche secondo a causa dell'enorme fatica fatta in gara, dove ha ottenuto il massimo che poteva ottenere, un 5° posto, dietro alle più prestazioni Red Bull, McLaren e alla Mercedes di George Russell. Lo stesso britannico ha rallentato vistosamente nei giri finali di corsa per riprendere un po’ di fiato, prima di conservare la quarta piazza davanti al monegasco della Ferrari.