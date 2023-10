Lukaku, patto col Chelsea: chi spedisce a Londra per restare a Roma

10 ottobre 2023 a

Romelu Lukaku ha un patto per l’addio al Chelsea e la Roma non può che esserne felice. Così riferisce l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, riguardo all’attaccante belga ex Inter, approdato in giallorosso negli ultimi giorni dell’ultima finestra estiva di calciomercato. Big Rom e il club londinese hanno stretto un patto per la cessione a titolo definitivo dalla prossima estate. Un accordo a condizioni più accessibili, dato che l’attaccante sarebbe venduto a 37 milioni di sterline (quasi 43 milioni di euro). Una cifra che può far gola a tanti, Roma compresa, che si sta godendo l’attaccante, già in grado di segnare sette gol in otto partite giocate: cinque in Serie A e due in Europa League.

Lukaku ha l’accordo con il Chelsea: sua la decisione finale sulla squadra

Secondo quanto riferito da Romano, l'accordo tra il belga e i Blues prevede che la cessione possa arrivare a patto che nelle casse dei londinesi vengano versati i milioni richiesti, ma sarà Big Rom a dare o meno l'ok finale al trasferimento a titolo definitivo nel club da lui scelto. Uno scenario che si fa comunque interessante per i giallorossi, che al momento si godono la punta ma che sono anche consapevoli che il prezzo fissato vale anche per tutti gli altri club.

Fichajes.net: la Roma pensa alla cessione di Abraham al Chelsea per Lukaku

Secondo fichajes.net, però, i giallorossi per strappare Lukaku alla concorrenza vorrebbero pagare meno e sarebbero disposti a cedere Tammy Abraham al Chelsea. Si tratterebbe di un ritorno in patria per l’inglese, che abbasserebbe il valore che la Roma deve pagare per un arrivo a titolo definitivo del belga.