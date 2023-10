Milan, Rafa Leao: il video a bordocampo che fa impazzire il rossonero

12 ottobre 2023 a

Parli di Rafa Leao e pensi al giocatore forse più importante del Milan, attivismo sui social. Il portoghese, sempre attento a quello che avviene sui suoi profili, ha retwittato poco tempo fa il video di Antonio Cassano alla Bobo TV, dove il barese non parlava bene di lui.

Allora la replica era stata con delle emoticon del pagliaccio. Nelle ultime ore, però, l’ex Lille ha condivido il video di un raccattapalle del Milan, intento a cantare il cori della Curva Sud rossonera, introdotto l’anno scorso, che riprende quello originale proveniente dall’Argentina. Un coro ripreso peraltro anche da altre tifoserie. Vedendo quel video, Leao si è emozionato e ha voluto condividere questo momento sui social.

Leao al tifoso: “Un vero Rossonero”

Nel filmato allegato, si vede il ragazzo, posizionato dietro alla porta lato curva sud, che canta e non perde neanche una strofa di quel motivo. Osannato dal popolo in rete il giovane tifoso viene anche omaggiato dallo stesso Leao, che sul proprio profilo Twitter scrive: "Un vero Rossonero”. Che dire: un amore puro e incondizionato per il club di Milano.

Okafor rientra a Milanello dalla Svizzera: "Lieve infortunio alla testa"

Intanto se Rafa Leao è impegnato con il suo Portogallo in vista delle sfide delle qualificazioni europee contro Slovacchia e Bosnia-Erzegovina, il suo compagno in attacco, l’ex Salisburgo Noah Okafor, ha lasciato il ritiro della svizzera per un "lieve infortunio alla testa", come riportato dal sito della federazione calcistica elvetica. Il numero 17 del Milan salterà così l'impegno contro la Bielorussia, in programma il 15 ottobre, e farà il suo rientro a Milanello.