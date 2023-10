Milan, occhi puntati su Gift Orban: l'uomo che può risolvere il "grande problema"

11 ottobre 2023 a

Un Milan forte e che sorprende in campionato, ma in Champions League i due 0-0 di fila con Newcastle e Dortmund fanno capire che serve qualcosa di più in attacco. Luka Jovic, arrivato dopo la trattativa saltata per Mehdi Taremi, non sta brillando. Manca un giocatore che per fisico sia più inerente a Olivier Giroud, che a 37 anni non può giocare tutte le partite di stagione. Per questo, come rivela Il Giorno, Moncada e Furlani stanno guardando con attenzione un giovane togolese, attuale attaccante del Gent, Gift Orban. Nelle ultime settimane il giocatore si è rivisto con la famiglia nell’abitazione di Galliate, acquistata poco più di tre anni fa.

Orban-Milan, pesa l’ingaggio. Florenzi trattenuto fino a fine contratto

Sempre secondo il Giorno, anche Juventus e Roma avevano fatto un pensierino su di lui in passato. Ora anche i bookmaker non scartano un possibile ritorno in Italia nonostante il pesante ingaggio (10 milioni di euro l’anno).

Pulisic regala la vetta al Milan, Genoa ko tra le proteste: Giroud fa miracoli... in porta

Intanto, sempre in ottica calciomercato, Alessandro Florenzi è tornato a sfoderare prestazioni di spessore nel corso degli ultimi match con il Milan. E il club di via Aldo Rossi vuole tenerlo in squadra almeno fino al 2025, data della fine del contratto. Il motivo va ricondotto anche alle regole Uefa che impongono la presenza di giocatori cresciuti in Italia in rosa. Un aspetto che allontana le voci di mercato che si erano susseguite negli ultimi mesi e che prolunga il rapporto fra il calciatore romano e il club lombardo.