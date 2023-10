Ronaldinho, folle telefonata a Boateng: "Hai problemi con tua moglie?"

13 ottobre 2023 a

Ronaldinho non è noto soltanto per i suoi dribbling ubriacanti, ma anche per una vita notturna senza dubbio «movimentata». Il calciatore brasiliano ha lasciato il proprio ricordo anche nei compagni di squadra del Milan come Kevin Prince Boateng che ha parlato del suo rapporto con “Dinho” all’interno del podcast di Rio Ferdinand. «Era il mio eroe, ma fare festa con lui era complicato più di quanto si possa immaginare. Lo facevo di tanto in tanto, dicendo a mia moglie che ero a giocare a poker. Una notte alle quattro del mattino il mio telefono ha iniziato a suonare, era Ronnie che mi stava chiamando.

Mia moglie mi ha chiesto: “Cosa c’è che non va? Alza il telefono” - ha raccontato il ghanese -. sicuramente stava festeggiando, forse era ubriaco, non lo so. Lui continuava a chiamare, alla fine ho risposto e gli ho detto che non avrei potuto raggiungerlo visto che ero a letto. E lui mi ha risposto: “Se hai problemi con tua moglie puoi dire che vai a poker!”. Ovviamente non andai, anche perché mia moglie aveva sentito chiaramente quello che aveva detto Ronnie!».

L’ex Milan ha raccontato un aneddoto relativo anche a Messi, prima di un match di Champions League. «Era seduto con il telefono e stava facendo un massaggio. Due minuti prima di uscire si alza, si allaccia le scarpe e andiamo in campo. L’allenatore gli parla e gli dà indicazioni, mentre lui fa... una videochiamata. Poi si mette la maglia, esce e segna una doppietta. Pazzesco».