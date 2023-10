Leo Messi, lo sputo di Sanabria contro la pulce: vergogna in campo

13 ottobre 2023 a

Argentina-Paraguay è stato il big match della notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, terminato 1-0 per l’Abiceleste. Gol di Nicolas Otamandi dopo tre minuti dal via e altra super prova di Leo Messi, vittima però di un gesto da parte dell’attaccante del Torino, Antonio Sanabria, entrato al 70’ della ripresa messo dal tecnico Garnero, subito diventato virale sui social. Come si vede nell’immagine, sembra che Messi abbia ricevuto uno sputo dal rivale non appena la Pulce si è girata di spalle. Un gesto che è stato sin da subito discusso, sebbene l’argentino non ha voluto cavalcare la situazione, godendosi la vittoria.

Messi: “Non do importanza a Sanabria”. L’attaccante del Toro: “Cose da campo”

“Nello spogliatoio mi hanno informato che qualcuno mi ha sputato addosso in campo — ha detto Messi dopo la gara — Ma io non l'ho visto… La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo e non voglio dargli importanza nemmeno un po', altrimenti se ne parlerà e si farà conoscere”. Poco dopo, è arrivata la risposta di Sanabria, che ha spiegato la propria versione dei fatti: "Ho visto le immagini — ha spiegato ai media — Sembra proprio che io sputi su Messi, ma non è così: lui era lontano, e non c’è nemmeno stata una lite. Sono solamente cose di campo”. Alla fine ha avuto la meglio l’Argentina, che nelle qualificazioni mondiale comanda la classifica sudamericana a punteggio pieno (tre vittorie su tre) davanti al Brasile (a -2) e alla Colombia (-4). In fondo il Paraguay, che resta a un punto. Fanalino di cosa la Bolivia.

